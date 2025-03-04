Прем'єр Литви закликав утриматися від гострих заяв на адресу США

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас закликав утриматися від різких заяв на адресу США на тлі повідомлень про рішення адміністрації Дональда Трампа зупинити всю допомогу Україні.

Заяву литовського прем’єра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Палуцкас вважає, що в короткостроковій перспективі Україна не постраждає від припинення військової допомоги з боку США.

Водночас він переконаний, що Литві слід утриматися від категоричних на адресу Вашингтона.

"Литві не слід робити жодних висновків і (слід – Ред.) утримуватися від категоричних заяв, тому що, як то кажуть, довгий язик – друг ворога. Росія справді рада кожному колючому або нестриманому висловлюванню на адресу США", – сказав Палуцкас.

На його думку, Україна відчує наслідки припинення американської допомоги за 4-6 місяців і у цей час "Європі доведеться збільшити свої зусилля і допомогу Україні".

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.