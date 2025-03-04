Премьер Литвы призвал воздержаться от резких заявлений в адрес США

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал воздержаться от резких заявлений в адрес США на фоне сообщений о решении администрации Дональда Трампа остановить всю помощь Украине.

Заявление литовского премьера приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Палуцкас считает, что в краткосрочной перспективе Украина не пострадает от прекращения военной помощи со стороны США.

В то же время он убежден, что Литве следует воздержаться от категорических в адрес Вашингтона.

"Литве не следует делать никаких выводов и (следует. – Ред.) воздерживаться от категорических заявлений, потому что, как говорится, длинный язык – друг врага. Россия действительно рада каждому колючему или несдержанному высказыванию в адрес США", – сказал Палуцкас.

По его мнению, Украина почувствует последствия прекращения американской помощи через 4-6 месяцев и в это время "Европе придется увеличить свои усилия и помощь Украине".

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.