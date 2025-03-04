Канада готовит свой ответ на тарифы Трампа

В Канаде заявили, что собираются ввести свои пошлины на американские товары в ответ на анонсированные президентом США Дональдом Трампом торговые меры.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В Канаде собираются обложить пошлинами американские товары из штатов, которые возглавляют республиканцы, в частности апельсины из Флориды и бытовую технику из Огайо.

Один из правительственных источников сообщил, что потенциально под тарифы могут попасть кофе из родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона – Луизианы, а также все, что поставляется из Пенсильвании.

В целом Канада готова ударить по США 25-процентными тарифами на американские товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов, а после 21-дневного периода консультаций – еще на 125 миллиардов канадских долларов.

В список товаров, которые сразу же попадут под тарифы, входят продукты питания – птица, говядина, рыба, йогурты, а также текстиль и мебель.

"Мы готовы к тарифам на сумму 155 миллиардов канадских долларов", – сказала глава МИД Канады Мелани Жоли.

Глава МИД рассказала, что она и ее коллеги по кабинету министров провели понедельник, пытаясь еще раз обратиться к американской стороне, чтобы предотвратить экономический ущерб от тарифов.

В частности, министр финансов Канады Доминик Леблан говорил с министром торговли Говардом Лютником.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд также заявил, что готов к борьбе.

"Если они захотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, в том числе отключу их энергию с улыбкой на лице", – сказал он, имея в виду, что Онтарио экспортирует электроэнергию для 1,5 миллиона американцев.

Президент Канадской торговой палаты Кэндис Ленг, заявила, что решение Трампа ввергнет Канаду и США в рецессию, которая приведет к уничтожению рабочих мест.

"США могут утверждать, что эта политика направлена на то, чтобы ударить Канаду по больному месту, но вскоре они увидят катастрофические последствия у себя дома, в таких городах, как Детройт, Питтсбург и Луисвилл", – сказала она.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.

Мексика уже заявила, что ответит Соединенным Штатам на 25-процентные тарифы.