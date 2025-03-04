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Франція заявила про провокацію літака РФ проти безпілотника Reaper у Середземномор'ї

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Новини — Вівторок, 4 березня 2025, 19:09

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про провокацію російського винищувача Су-35 проти безпілотника Reaper в районі Середземного моря.

Про це французький міністр написав в X (Twitter), інформує "Європейська правда".

За його словами, інцидент трапився у неділю, 2 березня. Французький безпілотник виконував спостережну місію в районі східного Середземномор’я.

"Російський винищувач Су-35 повівся небезпечно щодо французького безпілотника Reaper… Три послідовних зближення могли призвести до втрати управління безпілотником", – підкреслив Лекорню.

Він додав, що така "навмисна, непрофесійна та агресивна" дія є неприйнятною.

"Франція продовжить вживати заходів щодо захисту свободи навігації в міжнародному повітряному та морському просторі", – резюмував очільник французького Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці лютого французькі винищувачі Rafale перехопили два російські літаки біля узбережжя Латвії.

Перед тим норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі.

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Франція Росія
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