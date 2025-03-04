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Франция заявила о провокации самолета РФ против беспилотника Reaper в Средиземноморье

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Новости — Вторник, 4 марта 2025, 19:09

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о провокации российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper в районе Средиземного моря.

Об этом французский министр написал в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 2 марта. Французский беспилотник выполнял наблюдательную миссию в районе восточного Средиземноморья.

"Российский истребитель Су-35 повел себя опасно в отношении французского беспилотника Reaper... Три последовательных сближения могли привести к потере управления беспилотником", – подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что такое "преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное" действие является неприемлемым.

"Франция продолжит принимать меры по защите свободы навигации в международном воздушном и морском пространстве", – резюмировал глава французского Минобороны.

Напомним, в конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.

Перед тем норвежские F-35 перехватили российскую бомбардировочную авиационную группу на Крайнем Севере.

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