Франция заявила о провокации самолета РФ против беспилотника Reaper в Средиземноморье

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о провокации российского истребителя Су-35 против беспилотника Reaper в районе Средиземного моря.

Об этом французский министр написал в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 2 марта. Французский беспилотник выполнял наблюдательную миссию в районе восточного Средиземноморья.

Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l’égard d’un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l’espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.



Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu… pic.twitter.com/sAmMBNNjyU – Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025

"Российский истребитель Су-35 повел себя опасно в отношении французского беспилотника Reaper... Три последовательных сближения могли привести к потере управления беспилотником", – подчеркнул Лекорню.

Он добавил, что такое "преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное" действие является неприемлемым.

"Франция продолжит принимать меры по защите свободы навигации в международном воздушном и морском пространстве", – резюмировал глава французского Минобороны.

Напомним, в конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.

Перед тем норвежские F-35 перехватили российскую бомбардировочную авиационную группу на Крайнем Севере.