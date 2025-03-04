Трюдо: США умиротворюють брехливого диктатора-вбивцю

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив непохитну підтримку Києва у той час, як Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні, та розкритикував США за політику щодо Росії.

Про це він сказав, виступаючи перед журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Global news.

Трюдо відзначив, що США, схоже, більше зближуються з Росією на тлі війни, що триває. Він підкреслив, що Канада продовжує підтримувати Україну і не похитнеться у протистоянні російській агресії.

"Ми знаємо, хто наші друзі, ми знаємо, хто наші опоненти. І немає жодних сумнівів, що Владімір Путін і його напад не лише на Україну, але й на міжнародний порядок, заснований на правилах, на основоположних принципах Організації Об'єднаних Націй, є опонентом Канади", – сказав Трюдо.

"Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади, їхнього найближчого партнера і союзника, їхнього найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну роботу з Росією, про умиротворення Владіміра Путіна, брехливого диктатора-вбивцю. Зробіть так, щоб це мало сенс", – додав Джастін Трюдо.

Коментар Трюдо пролунав після того, як Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні після вибухонебезпечної зустрічі в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Трюдо також сказав, що Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім легше її анексувати.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.