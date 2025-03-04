Трюдо: США умиротворяют лживого диктатора-убийцу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку Киева в то время, как Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине, и раскритиковал США за политику в отношении России.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Global news.

Трюдо отметил, что США, похоже, больше сближаются с Россией на фоне продолжающейся войны. Он подчеркнул, что Канада продолжает поддерживать Украину и не пошатнется в противостоянии российской агрессии.

"Мы знаем, кто наши друзья, мы знаем, кто наши оппоненты. И нет никаких сомнений, что Владимир Путин и его нападение не только на Украину, но и на международный порядок, основанный на правилах, на основополагающих принципах Организации Объединенных Наций, является оппонентом Канады", – сказал Трюдо.

"Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, их ближайшего партнера и союзника, их ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивной работе с Россией, об умиротворении Владимира Путина, лживого диктатора-убийцы. Сделайте так, чтобы это имело смысл", – добавил Джастин Трюдо.

Комментарий Трюдо прозвучал после того, как Белый дом приостановил всю военную помощь Украине после взрывоопасной встречи в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трюдо также сказал, что Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы потом легче ее аннексировать.

Напомним, Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил действующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%.