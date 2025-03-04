Сійярто поскаржився США, що в Європі змовились проти "мирного плану" Трампа

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Вашингтоні з держсекретарем США Марком Рубіо, якому поскаржився на провальну стратегію європейців щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.

Після переговорів з Рубіо Сійярто привітав той факт, що адміністрація США, "незважаючи на всі конфлікти і труднощі", дотримується своєї позиції, що війна між Росією і Україною не повинна тривати.

"Ми також погодилися, що говорити про те, що війна повинна тривати якомога довше – це не стратегія, але це також небезпечна позиція, тому що чим довше ця війна триває в нашому сусідстві, тим більший ризик ескалації", – заявив він.

Сійярто сказав, що Рубіо поінформував його, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні.

"І я поінформував його, що в Європі, особливо в західній половині Європи, існує змова проти Дональда Трампа і його мирного плану", – продовжив Сійярто.

За його словами, на саміті Європейського Союзу цього тижня Угорщина не погодиться на жодне рішення, яке "може призвести до продовження війни".

Він також зазначив, що Угорщина була єдиною країною-членом ЄС, яка підтримала "мирну резолюцію" США на Генеральній Асамблеї ООН.

"В Європі, звичайно, нас зневажають, але постійні балачки про те, хто винен і хто агресор, ні до чого хорошого не призводять. Це триває вже три роки, і це не допомогло. Потрібно знову щось робити, потрібно проводити мирні переговори, і саме тому ми підтримали мирну резолюцію США в ООН, яка потім була прийнята Радою Безпеки", – заявив Сійярто.

Як повідомлялося, у середу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона, вони пройдуть напередодні важливого саміту ЄС щодо оборони і стосуватимуться України.

Уряд Угорщини підтримав рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо призупинення всієї військової допомоги України.