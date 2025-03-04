Сийярто пожаловался США, что в Европе сговорились против "мирного плана" Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Марком Рубио, которому пожаловался на провальную стратегию европейцев по войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило венгерское издание Telex.

После переговоров с Рубио Сийярто приветствовал тот факт, что администрация США, "несмотря на все конфликты и трудности", придерживается своей позиции, что война между Россией и Украиной не должна продолжаться.

"Мы также согласились, что говорить о том, что война должна длиться как можно дольше – это не стратегия, но это также опасная позиция, потому что чем дольше эта война продолжается в нашем соседстве, тем больше риск эскалации", – заявил он.

Сийярто сказал, что Рубио проинформировал его, что США временно приостановили военную помощь Украине.

"И я проинформировал его, что в Европе, особенно в западной половине Европы, существует заговор против Дональда Трампа и его мирного плана", – продолжил Сийярто.

По его словам, на саммите Европейского Союза на этой неделе Венгрия не согласится ни на одно решение, которое "может привести к продолжению войны".

Он также отметил, что Венгрия была единственной страной-членом ЕС, которая поддержала "мирную резолюцию" США на Генеральной Ассамблее ООН.

"В Европе, конечно, нас презирают, но постоянные разговоры о том, кто виноват и кто агрессор, ни к чему хорошему не приводят. Это продолжается уже три года, и это не помогло. Нужно снова что-то делать, нужно проводить мирные переговоры, и именно поэтому мы поддержали мирную резолюцию США в ООН, которая затем была принята Советом Безопасности", – заявил Сийярто.

Как сообщалось, в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона, они пройдут накануне важного саммита ЕС по обороне и будут касаться Украины.

Правительство Венгрии поддержало решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении всей военной помощи Украине.