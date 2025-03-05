Розвідка Фінляндії уважно стежить за позицією США щодо Росії

Служба безпеки і розвідки Фінляндії Supo заявляє, що уважно стежить за тим, як американська розвідка позиціонує себе щодо Росії за адміністрації Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок глава Supo Юха Мартеліус, його слова наводить агентство Reuters.

У вівторок Supo опублікувала огляд національної безпеки, в якому назвала Росію найбільшою загрозою для Фінляндії.

Президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після свого словесного зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня і зайняв більш примирливу позицію щодо Москви, ніж попередня адміністрація Джо Байдена.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна ще довіряти США як союзнику у сфері розвідки, голова фінської розвідки Юха Мартеліус сказав, що обмін інформацією триває, як і раніше.

"Звичайно, це розвиток подій, за яким ми дуже уважно стежимо. Як і інші розвідки та служби безпеки в Європі, які є союзниками США", – сказав він журналістам.

Мартеліус зазначив, що зближення Трампа з Росією поки що не вплинуло на співпрацю розвідок на практичному рівні.

"Якщо здається, що зацікавленість Сполучених Штатів у спрямуванні своїх дій на конкретну протидію Росії слабшає, то зрозуміло, що кожен західний гравець повинен розглянути нові форми співпраці, а також подальший розвиток своїх власних зусиль", – сказав він.

У своєму огляді Supo зазначила, що загроза безпеці Фінляндії та Європи з боку Росії продовжуватиме зростати, навіть якщо війна в Україні завершиться. "Коли війна в Україні закінчиться, ресурси Росії будуть вивільнені для впливу в інших регіонах", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі минулої п’ятниці.