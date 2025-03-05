Разведка Финляндии внимательно следит за позицией США в отношении России
Служба безопасности и разведки Финляндии Supo заявляет, что внимательно следит за тем, как американская разведка позиционирует себя в отношении России при администрации Трампа.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник глава Supo Юха Мартелиус, его слова приводит агентство Reuters.
Во вторник Supo опубликовала обзор национальной безопасности, в котором назвала Россию самой большой угрозой для Финляндии.
Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после своего словесного столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе и занял более примирительную позицию в отношении Москвы, чем предыдущая администрация Джо Байдена.
Отвечая на вопрос журналистов, можно ли еще доверять США как союзнику в сфере разведки, глава финской разведки Юха Мартелиус сказал, что обмен информацией продолжается по-прежнему.
"Конечно, это развитие событий, за которым мы очень внимательно следим. Как и другие разведки и службы безопасности в Европе, которые являются союзниками США", – сказал он журналистам.
Мартелиус отметил, что сближение Трампа с Россией пока не повлияло на сотрудничество разведок на практическом уровне.
"Если кажется, что заинтересованность Соединенных Штатов в направлении своих действий на конкретное противодействие России ослабевает, то понятно, что каждый западный игрок должен рассмотреть новые формы сотрудничества, а также дальнейшее развитие своих собственных усилий", – сказал он.
В своем обзоре Supo отметила, что угроза безопасности Финляндии и Европы со стороны России будет продолжать расти, даже если война в Украине завершится. "Когда война в Украине закончится, ресурсы России будут высвобождены для влияния в других регионах", – говорится в отчете.
Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине – временная, и связана с событиями в Белом доме в прошлую пятницу.