Переважна більшість французів виступають за збереження на поточному рівні або збільшення допомоги Україні, приблизно така ж кількість опитаних підтримує відправлення миротворців після закінчення бойових дій.

Такими є результати опитування інституту Elabe для BFMTV, передає "Європейська правда".

Фактично, більшість респондентів (64%) хочуть, щоб Франція збільшила (20%) або продовжила у тому ж обсязі (44%) військову допомогу Україні. І навпаки, 18% вважають, що цю підтримку слід зменшити, а 17% – припинити. Виборці промакронівської коаліції "Разом за республіку", "Нового народного фронту" і праві виступають за таке продовження допомоги, в той час як виборці "Національного об'єднання" переважно хочуть її скорочення або припинення.

Хоча з червня 2024 року частка тих, хто хоче продовження підтримки України, зростає, троє з чотирьох французів кажуть, що не готові платити за це більше податків, у тому числі 43% – взагалі не готові. Лише 24% кажуть, що готові.

У військовому плані більшість французів (68%) виступають проти відправки французьких військ в Україну до завершення війни з Росією. З іншого боку, 67% виступають за відправку таких військ після підписання мирної угоди з Москвою, щоб гарантувати безпеку і мир на українській землі.

Так само розділилися думки щодо термінів вступу України до НАТО та ЄС. Щодо НАТО, 40% виступають за вступ України після війни і 30% зараз, тоді як 29% проти. 35% виступають за вступ до Європейського Союзу після війни, 31% – зараз і 33% – проти.

Як повідомлялося, трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.

А серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа, який шукає можливості замирення Росії.