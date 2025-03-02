Більше половини американців підтримують Україну у війні з Росією і за надання зброї

Трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.

Про це свідчать результати опитування CBS/YouGov, оприлюдненого у неділю і проведеного напередодні зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

52% опитаних заявили, що підтримують Україну в її війні з Росією, лише 4% заявили, що підтримують Росію, а 44% – що не підтримують ні ту, ні іншу сторону.

Американці значною мірою розділилися між тим, що дії та заяви Трампа сприяли Росії (46%), і тим, що він ставився до Росії та України однаково (43%), і лише 11% вважають, що він надавав перевагу Україні.

Більшість республіканців (56%) кажуть, що вони не стають ні на бік Росії, ні на бік України, тоді як 72% демократів називають себе проукраїнськими.

Приблизно три чверті американців вважають, що те, що відбувається між Росією і Україною, має хоча б деяке значення для інтересів США, в тому числі більшість незалежно від партійної приналежності, але демократи більш ніж удвічі частіше, ніж республіканці (48% проти 20%), вважають, що це має велике значення.

Більшість американців (66%) вважають Росію недружньою або ворогом, але 41% республіканців називають її дружньою або союзником, порівняно з 26% демократів, які говорять те ж саме.

Громадськість в цілому розділилася в питанні про те, чи повинні США надавати Україні зброю і військову допомогу – 51% вважають, що повинні, 49% – що не повинні. Серед демократів цю позицію підтримують 72%, а серед республіканців – лише 32%.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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