В Греции расследуют роль министра в крупнейшей железнодорожной катастрофе

Греческий парламент проголосовал во вторник за создание комитета для расследования того, как министр справился с последствиями смертельной железнодорожной катастрофы 2023 года, через несколько дней после того, как жестокие протесты против недостаточной подотчетности правительства привели к остановке бизнеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сотни тысяч греков вышли на улицы в пятницу, чтобы отметить вторую годовщину самой страшной железнодорожной катастрофы в стране, унесшей жизни 57 человек, большинство из которых были студентами, требуя справедливости для жертв.

В среду были запланированы новые протесты возле парламента, где политические лидеры должны были обсудить ответственность за железнодорожную трагедию. Оппозиционные партии, вероятно, вынесут вотум недоверия правительству.

Большинство из 277 депутатов в 300-местном парламенте поддержали предложение главной оппозиционной партии о создании нового комитета.

Заместитель министра гражданской защиты Христос Триантопулос, который на момент катастрофы был министром, подал во вторник в отставку, чтобы поддержать расследование парламента, единственного органа, который может снять неприкосновенность с политиков и провести расследование.

Парламент будет расследовать возможное нарушение служебных обязанностей. Триантопулос отрицает любые правонарушения.

Судебное расследование катастрофы продолжается.

Родственники жертв критикуют правоцентристское правительство, которое выиграло переизбрание после катастрофы в 2023 году и имеет 156 мест в парламенте, за то, что оно не инициировало и не поддержало парламентское расследование относительно политической ответственности.

Они утверждают, что власти пытались скрыть доказательства, засыпав место аварии гравием вскоре после катастрофы. Триантопулос, который был на месте происшествия после инцидента, отверг эти обвинения как безосновательные.

Христос Пападимитриу, глава железнодорожного отдела греческого Управления по расследованию авиационных и железнодорожных аварий, независимого агентства, созданного через несколько месяцев после катастрофы, на прошлой неделе заявил, что неосведомленность и недостаток опыта властей были возможными причинами потери важных доказательств с места катастрофы.

Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции.