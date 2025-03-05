Прем’єр Баварії попереджає про хвилю біженців з України у разі перемоги Путіна

Прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер попереджає про хвилю біженців з України в разі її поразки в загарбницькій війні Росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, він сказав на заході ХСС в Пассау.

Прем'єр Баварії заявив, що досягнення Росією її цілей означатиме нову хвилю біженців до Європи.

"Якщо все станеться так, як хоче Путін, мільйони українців втечуть до Європи", – сказав Зьодер.

За його словами, в такому разі під загрозою опиниться вже власна безпека Німеччини.

"Я не можу говорити про деталі, але все, що я знаю, це набагато ближче", – зазначив Зьодер.

Як зазначається, Зьодер має на увазі припинення військової допомоги Україні за наказом президента США Дональда Трампа.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

В той же час в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту.