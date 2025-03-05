Премьер Баварии предупреждает о волне беженцев из Украины в случае победы Путина

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер предупреждает о волне беженцев из Украины в случае ее поражения в захватнической войне России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ntv, он сказал на мероприятии ХСС в Пассау.

Премьер Баварии заявил, что достижение Россией ее целей будет означать новую волну беженцев в Европе.

"Если все произойдет так, как хочет Путин, миллионы украинцев побегут в Европу", – сказал Зёдер.

По его словам, в таком случае под угрозой окажется уже собственная безопасность Германии.

"Я не могу говорить о деталях, но все, что я знаю, это гораздо ближе", – отметил Зёдер.

Как отмечается, Зёдер имеет в виду прекращение военной помощи Украине по приказу президента США Дональда Трампа.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

В то же время в ЕС готовятся, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита.