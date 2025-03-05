Уряд Чехії затвердив збільшення витрат на оборону до 3% від ВВП до 2030 року

Уряд Чехії ухвалив плани щодо поступового збільшення витрат на оборону з 2026 року з метою довести їх до 3% від ВВП до 2030 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Як заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, з наступного року на оборону буде витрачатися на 0,2% більше. У 2026 році вони досягнуть 2,2% ВВП, у 2030 році – 3%.

"Це необхідний мінімум", – сказав Фіала.

За словами прем'єра, не виключено, що країни-члени НАТО погодяться на ще більш амбітне збільшення оборонних витрат.

"Той, хто говорить, що Росія нам не загрожує, не говорить правди", – підкреслив прем'єр після засідання уряду.

Він нагадав, що союзники США дають зрозуміти європейським державам, що Європа повинна більше дбати про свою безпеку.

Фіала раніше казав, що витрати на оборону повинні бути збільшені щонайменше до 3% ВВП впродовж наступних кількох років.

Крім того, чеський прем'єр наголошував, що рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги Україні підкреслює нагальну потребу у фундаментальній зміні поточної політики Європи.