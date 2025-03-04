Прем’єр Чехії: рішення Трампа підкреслює потребу зміни поточної політики Європи

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги Україні підкреслює нагальну потребу у фундаментальній зміні поточної політики Європи.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що агресивна політика Росії, яка загрожує всім європейцям, не може взяти гору.

"Ми повинні зміцнити наші економічні та військові можливості і взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку. Це вимагає збільшення інвестицій в оборону. Забезпечення нашої безпеки також означає посилення нашої підтримки України. Ми не можемо допустити успіху агресивної політики Росії, яка загрожує всім нам", – заявив Фіала.

"Епоха покладання на інших у вирішенні фундаментальних міжнародних проблем від нашого імені закінчилася. Настав час для Європи рішуче перейти від слів до дій", – додав він.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

Лист з деталями плану був відправлений всім лідерам ЄС напередодні саміту Євросоюзу.