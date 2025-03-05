Reuters: Франція і Британія узгоджують з Україною мирний план, який далі покажуть США

Франція та Британія намагаються фіналізувати, у координації з Україною, свою ідею мирного плану, яку можна було би показати Сполученим Штатам, а також намагаються "навести мости" між США та Україною перед можливими новими перемовинами у Вашингтоні.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише "Європейська правда".

Франція і Британія нібито ставлять за мету найближчими днями фіналізувати у координації з Україною ідею мирного плану, який далі покажуть президенту США Дональду Трампу.

"Ми розраховуємо скласти докупи цей план за дні, а не тижні", – прокоментував агентству високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

Ще один такий співрозмовник зазначив, що паралельно намагаються також знизити напругу між Вашингтоном і Києвом, водночас підкреслюючи у комунікації із США, що агресором є Росія.

Далі, за наявності потрібних для цього передумов, можуть "відкритися двері" для нових зустрічей європейських лідерів із Трампом, хоча поки незрозуміло, чи це будуть лише лідери Франції та Британії, чи до них доєднається і президент України.

Один зі співрозмовників каже, що наступного тижня військове керівництво ще має фіналізувати бачення військової складової плану. Ймовірно йдеться про зустріч у Парижі начальників штабів з країн "коаліції рішучих", яку увечері анонсував Макрон.

Дипломати кажуть, що один з варіантів – той, деталі якого вже розкривав Емманюель Макрон: про "часткове" перемир’я на місяць, що включало би взаємну відмову від атак у повітрі, на морі та проти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, вдень 5 березня речниця французького уряду сказала про можливість спільного візиту до США Макрона, Стармера і Зеленського "у найближчій перспективі".

Проте після цього у Єлисейському палаці заявили, що наразі такої поїздки не передбачено.

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