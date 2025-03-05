Reuters: Франция и Британия согласовывают с Украиной мирный план, который дальше покажут США

Франция и Великобритания пытаются финализировать, в координации с Украиной, свою идею мирного плана, которую можно было бы показать Соединенным Штатам, а также пытаются "навести мосты" между США и Украиной перед возможными новыми переговорами в Вашингтоне.

Об этом говорится в материале Reuters, пишет "Европейская правда".

Франция и Великобритания якобы ставят целью в ближайшие дни финализировать в координации с Украиной идею мирного плана, который дальше покажут президенту США Дональду Трампу.

"Мы рассчитываем составить вместе этот план за дни, а не недели", – прокомментировал агентству высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Еще один такой собеседник отметил, что параллельно пытаются также снизить напряжение между Вашингтоном и Киевом, одновременно подчеркивая в коммуникации с США, что агрессором является Россия.

Далее, при наличии нужных для этого предпосылок, могут "открыться двери" для новых встреч европейских лидеров с Трампом, хотя пока непонятно, будут ли это только лидеры Франции и Великобритании, или к ним присоединится и президент Украины.

Один из собеседников говорит, что на следующей неделе военное руководство еще должно финализировать видение военной составляющей плана. Вероятно речь идет о встрече в Париже начальников штабов из стран "коалиции решительных", которую вечером анонсировал Макрон.

Дипломаты говорят, что один из вариантов – тот, детали которого уже раскрывал Эмманюэль Макрон: о "частичном" перемирии на месяц, которое включало бы взаимный отказ от атак в воздухе, на море и против энергетической инфраструктуры.

Напомним, днем 5 марта пресс-секретарь французского правительства сказала о возможности совместного визита в США Макрона, Стармера и Зеленского "в ближайшей перспективе".

Однако после этого в Елисейском дворце заявили, что пока такой поездки не предусмотрено.

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