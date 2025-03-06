Десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать €250 млрд росактивов

Десятки депутатов из разных стран Европы обратились с открытым письмом к королю Бельгии Филиппу, призывая его выступить в поддержку конфискации 250 млрд евро замороженных российских активов в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения опубликовал латвийский евродепутат Рихардс Кольс.

Обращение к королю Бельгии Филиппу относительно российских активов подписали около 30 депутатов национальных парламентов стран ЕС и Европарламента. В частности, это представители стран Балтии, Польши, Чехии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Хорватии, также несколько венгерских депутатов, словацкий депутат и несколько подписантов из Украины.

Подписанты призывают короля Бельгии в "решающий момент для безопасности Европы" публично поддержать конфискацию российских активов в Бельгии и их непосредственную передачу Украине.

В тексте отмечают особую роль Бельгии, поскольку именно там хранятся самые большие суммы замороженных активов государства, ответственного за развязывание захватнической войны в Европе, многочисленные нарушения международного права и зверства.

"Здесь есть и юридические основания, и моральный императив для действий. Международное право признает право государств конфисковать активы агрессора для компенсаций жертвам и финансирования восстановления. Прецеденты этого есть", – отмечают они.

В письме отмечается, что решение в этом вопросе является также испытанием на европейскую решимость. "Бельгия может и должна показать пример, демонстрируя, что европейские ценности – не пустые слова, а принципы с последствиями", – отмечают подписанты.

Еще одним аргументом приводят то, что дальнейшее сохранение санкций под вопросом из-за позиции отдельных стран ЕС, а принять решение об очередном продлении нужно будет уже в июне.

"Европа стоит на опасном перепутье... И наши партнеры, и противники пристально присматриваются к трещинам в решимости Европы, и последствия этого будут шире, чем только в вопросе Украины", – отмечают в письме.

"Призываем Ваше Величество публично поддержать немедленную легальную конфискацию и передачу этих активов Украине, и поощрить правительство Бельгии к лидерству в этом шаге на национальном и европейском уровне. Бельгия может стать лидером, в котором Европа нуждается в эти смутные времена, превратив замороженные активы в ощутимый источник поддержки украинской обороны и восстановления", – заключают депутаты.

По данным FT, европейский мирный план предусматривает использование росактивов как гарантии безопасности для Украины.

Как стало известно, у президента Украины Владимира Зеленского в рамках его поездки на внеочередной саммит европейских лидеров в Брюсселе 6 марта запланирована аудиенция с королем Бельгии.