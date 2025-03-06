Більшість британців і іспанців вважають, що РФ знову атакує Україну після мирної угоди
Більшість мешканців Британії та Іспанії вважають, що Росія знову атакує Україну протягом 10 років після можливої мирної угоди.
Відповідні результати показало опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Більшість британців (65%) та іспанців (55%) вважають, що Росія, ймовірно, нападе на Україну протягом 10 років після укладення мирної угоди, так само як і 49% французьких респондентів та 48% німців. Думки італійців розділилися: 35% вважають нову війну ймовірною, а 37% – ні.
Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонували розмістити в Україні європейських миротворців, щоб запобігти такому розвитку подій, і в обох країнах більше людей підтримують цю ідею, ніж не підтримують.
Близько 52% британців підтримують цей план, у порівнянні з 27%, які висловилися проти, а французькі респонденти – 49% за і 29% проти. Іспанці також підтримали план (53%), але в Німеччині та Італії лише 36% і 37% висловилися "за", а 45% і 47% – "проти".
Опитування також виявило різні думки з приводу того, що Росія нападе на інші європейські країни протягом наступного десятиліття. Шість з 10 британців вважають це ймовірним, так само як і 44-47% респондентів у Франції, Німеччині та Іспанії, хоча 45% італійців вважають це малоймовірним.
Опитування також показало, що переважна більшість у п'яти західноєвропейських країнах вважають Дональда Трампа загрозою миру та безпеці в Європі після того, як президент США став тиснути на Володимира Зеленського та призупинив військову допомогу Україні.
Інше опитування показало, трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.