Большинство британцев и испанцев считают, что РФ снова атакует Украину после мирного соглашения

Большинство жителей Великобритании и Испании считают, что Россия снова атакует Украину в течение 10 лет после возможного мирного соглашения.

Соответствующие результаты показал опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Большинство британцев (65%) и испанцев (55%) считают, что Россия, вероятно, нападет на Украину в течение 10 лет после заключения мирного соглашения, так же как и 49% французских респондентов и 48% немцев. Мнения итальянцев разделились: 35% считают новую войну вероятной, а 37% – нет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили разместить в Украине европейских миротворцев, чтобы предотвратить такое развитие событий, и в обеих странах больше людей поддерживают эту идею, чем не поддерживают.

Около 52% британцев поддерживают этот план, по сравнению с 27%, которые высказались против, а французские респонденты – 49% за и 29% против. Испанцы также поддержали план (53%), но в Германии и Италии только 36% и 37% высказались "за", а 45% и 47% – "против".

Опрос также выявил разные мнения по поводу того, что Россия нападет на другие европейские страны в течение следующего десятилетия. Шесть из 10 британцев считают это вероятным, так же как и 44-47% респондентов во Франции, Германии и Испании, хотя 45% итальянцев считают это маловероятным.

Опрос также показал, что подавляющее большинство в пяти западноевропейских странах считают Дональда Трампа угрозой миру и безопасности в Европе после того, как президент США стал давить на Владимира Зеленского и приостановил военную помощь Украине.

Другой опрос показал, чуть больше половины американцев заявили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.