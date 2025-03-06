Більшість західноєвропейців вважають Трампа загрозою для миру

Переважна більшість у п'яти західноєвропейських країнах вважають Дональда Трампа загрозою миру та безпеці в Європі після того, як президент США став тиснути на Володимира Зеленського та призупинив військову допомогу Україні.

Відповідні результати показало опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Після очевидного зближення Трампа з Росією опитування, проведене з 26 лютого по 4 березня, показало, що більшість у всіх п'яти країнах вважають, що президент США став "дуже великою або досить великою загрозою для миру і безпеки в Європі".

Найменше таких настроїв було в Італії – 58%, а у Франції – 69%, Німеччині – 74%, Іспанії – 75% і Великій Британії – 78%. Для порівняння, частка людей, які вважають Владіміра Путіна загрозою, зросла від 74% в Італії до 89% у Великій Британії.

Популярність Трампа, протестована в чотирьох країнах, але не в Німеччині, також виявилася надзвичайно низькою: більшість від 80% у Великій Британії до 63% в Італії заявили, що вони негативно ставляться до Трампа, тоді як для Путіна цей показник становить від 89% до 77%.

Опитування показало, що європейці стали помітно менш готовими підтримати США у військовому плані в разі нападу на них, а також значно скептичніше ставляться до того, що Вашингтон виконає свої зобов'язання щодо колективної оборони в рамках договору НАТО.

Якби Росія напала на країни Балтії та Польщу, лише від 18% до 39% людей у Великій Британії, Франції, Іспанії та Італії вірили, що США прийдуть їм на допомогу – хоча люди були більш впевнені, що США захищатимуть їхні власні країни.

Мало хто з європейців вважає, що решта західних союзників зможуть підтримати Україну достатньою мірою, щоб вона продовжувала захищатися, якщо США вийдуть з війни: так думає третина іспанців (35%) і британців (33%), а також чверть (24-25%) у Франції, Німеччині та Італії.

Багато людей кажуть, що хочуть, щоб Україна перемогла у війні. У Великій Британії 67% поділяють ці настрої і кажуть, що їх це дуже або досить хвилює, далі йдуть Іспанія (57%), Німеччина (52%), Франція (50%) та Італія (34%). Лише 2-7% хочуть перемоги Росії.

Але в той час як така ж велика кількість респондентів вважає, що нинішнього рівня підтримки недостатньо, щоб зупинити перемогу Москви, лише меншість у кожній з країн вважає, що їхня країна повинна збільшити свої зусилля з надання допомоги – від 9% в Італії до 24% у Великій Британії.

Після того, як європейські лідери наголосили на необхідності значного і термінового збільшення оборонних витрат, визнання того, що оборонні бюджети доведеться збільшити в умовах непевної підтримки з боку США, зросло, хоча і не настільки разюче.

Британці найбільш схильні до цього – 46% (зростання на шість пунктів), проти 39% у Франції (зростання на 12), 32% в Іспанії (зростання на шість пунктів) і лише 11% в Італії (незмінно). У грудні 45% німців, яким цього разу не ставили питання, сказали, що витрати занадто низькі.

Як повідомлялося, майже три чверті французів більше не вважають США союзником своєї країни у світлі позиції президента Дональда Трампа, який взяв курс на зближення з Росією.

Інше опитування показало, трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.