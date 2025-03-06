Зеленський розповів про зустріч з президентами Єврокомісії і Євроради в Брюсселі

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі обговорив посилення обороноздатності України та всієї Європи.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Серед тем, які обговорили на зустрічі, були ППО, зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій.

Зеленський подякував фон дер Ляєн та Кошті за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України та за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру.

"Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо", – зазначив президент.

Раніше в четвер Зеленський зустрівся у Брюсселі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Макрон напередодні оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

Читайте також: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона.