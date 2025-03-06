Зеленский рассказал о встрече с президентами Еврокомиссии и Евросовета в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе обсудил усиление обороноспособности Украины и всей Европы.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Среди тем, которые обсудили на встрече, были ПВО, оружие и боеприпасы для Украины, своевременные поставки, укрепление украинского ОПК, переговоры о вступлении Украины в ЕС, необходимость усиления санкционного давления на Россию и противодействия обхода санкций.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен и Кошту за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усиления Украины и за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру.

"Очень важно, что украинцы не одиноки. Мы это чувствуем и знаем", – отметил президент.

Ранее в четверг Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Макрон накануне объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

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