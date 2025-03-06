ЗМІ: Трамп неодноразово лаявся у телефонній розмові з Трюдо

Президент США Дональд Трамп активно лаявся у телефонній розмові з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, у якій лідери обговорювали торгову війну, розпочату Трампом.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CBC News, пише "Європейська правда".

За словами неназваного урядового високопосадовця, Трамп неодноразово використовував ненормативну лексику під час обговорення молочних продуктів, що є давнім торговельним подразником для США. Трюдо не використовував ненормативну лексику, сказав посадовець.

Трамп також продемонстрував значне пожвавлення під час обговорення фентанілу, сказав посадовець.

Трюдо підкреслив, що дані уряду США про вилучення наркотиків на кордоні показують, що це не є серйозною проблемою, і що Канада робить все можливе для боротьби з цим наркотиком, сказав посадовець.

За словами урядовця, Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, який також брав участь у телефонній розмові, різко відреагували на зауваження Трюдо, заявивши, що вилучення наркотиків не є правильним способом вимірювання цієї проблеми. Трюдо відповів, що немає іншого способу фактично кількісно оцінити проблему, повідомив посадовець.

За словами посадовця, розмова з Трампом завершилася в дещо дружній манері, про що Трамп повідомив у соціальних мережах.

На пресконференції в четвер Трюдо заявив, що Канада буде твердо стояти на своєму і продовжуватиме запроваджувати відповідні тарифи та інші заходи доти, доки Трамп повністю не відступить.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів. А канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Згодом Трамп оголосив, що звільнить автовиробників від своїх 25-відсоткових тарифів щодо Канади і Мексики на один місяць.