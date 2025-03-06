СМИ: Трамп неоднократно ругался в телефонном разговоре с Трюдо

Президент США Дональд Трамп активно ругался в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором лидеры обсуждали торговую войну, начатую Трампом.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CBC News, пишет "Европейская правда".

По словам неназванного правительственного чиновника, Трамп неоднократно использовал ненормативную лексику при обсуждении молочных продуктов, что является давним торговым раздражителем для США. Трюдо не использовал ненормативную лексику, сказал чиновник.

Трамп также продемонстрировал значительное оживление при обсуждении фентанила, сказал чиновник.

Трюдо подчеркнул, что данные правительства США об изъятии наркотиков на границе показывают, что это не является серьезной проблемой, и что Канада делает все возможное для борьбы с этим наркотиком, сказал чиновник.

По словам чиновника, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, который также участвовал в телефонном разговоре, резко отреагировали на замечание Трюдо, заявив, что изъятие наркотиков не является правильным способом измерения этой проблемы. Трюдо ответил, что нет другого способа фактически количественно оценить проблему, сообщил чиновник.

По словам чиновника, разговор с Трампом завершился в несколько дружеской манере, о чем Трамп сообщил в социальных сетях.

На пресс-конференции в четверг Трюдо заявил, что Канада будет твердо стоять на своем и будет продолжать вводить соответствующие тарифы и другие меры до тех пор, пока Трамп полностью не отступит.

Напомним, с 4 марта Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов. А канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

Впоследствии Трамп объявил, что освободит автопроизводителей от своих 25-процентных тарифов в отношении Канады и Мексики на один месяц.