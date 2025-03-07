Румунський суд залишив у силі запобіжні заходи проти одіозного Джорджеску

У четвер румунський суд залишив у силі запобіжні заходи проти Каліна Джорджеску, ультраправого лідера скасованих президентських виборів у Румунії, до завершення кримінального розслідування за звинуваченнями, що включають пропаганду антисемітизму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прокуратура офіційно відкрила кримінальне розслідування минулого місяця за шістьма пунктами, включаючи членство у фашистській організації, пропаганду воєнних злочинців і фашистських організацій, а також поширення неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії.

Джорджеску заперечує всі звинувачення.

Окружний суд Бухареста відхилив його скаргу на запобіжні заходи як "необґрунтовану".

Розслідування було розпочато після того, як у грудні Конституційний суд Румунії визнав недійсними президентські вибори на тлі звинувачень у російському втручанні, які Москва заперечувала.

До Джорджеску застосовані запобіжні заходи, включаючи зобов'язання не залишати країну, не носити вогнепальну зброю і не розміщувати ксенофобський або антисемітський контент у соціальних мережах.

Також у четвер Європейський суд з прав людини заявив, що відхилив скаргу Джорджеску на скасовані вибори, після того, як відхилив попередній позов у січні.

Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом серед виборців згідно з опитуваннями громадської думки напередодні запланованого на травень повторного голосування на президентських виборах, хоча залишається неясним, чи буде йому взагалі дозволено балотуватися.

Він прославляє фашистських лідерів Румунії 1930-х років як патріотів і мучеників.

Пропаганда фашистських лідерів, нацистської, расистської або ксенофобської символіки заборонена в Румунії і карається тюремним ув'язненням, хоча до визнання виборів недійсними справи рідко доходили до суду.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і мільярдер Ілон Маск розкритикували Румунію за скасування виборів. Однак посли Німеччини, Франції та Нідерландів висловили підтримку Румунії та незалежності її судів.

Нагадаємо, Келіна Джорджеску наприкінці лютого арештували і доправили у Генпрокуратуру для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.

Після п'яти годин допиту політика відпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.

Джорджеску після допиту в Генпрокуратурі Румунії зробив жест, схожий на "зігу".