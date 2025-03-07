Румынский суд оставил в силе меры пресечения против одиозного Джорджеску

В четверг румынский суд оставил в силе меры пресечения против Калина Джорджеску, ультраправого лидера отмененных президентских выборов в Румынии, до завершения уголовного расследования по обвинениям, включающим пропаганду антисемитизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Прокуратура официально открыла уголовное расследование в прошлом месяце по шести пунктам, включая членство в фашистской организации, пропаганду военных преступников и фашистских организаций, а также распространение ложной информации о финансировании избирательной кампании.

Джорджеску отрицает все обвинения.

Окружной суд Бухареста отклонил его жалобу на меры пресечения как "необоснованную".

Расследование было начато после того, как в декабре Конституционный суд Румынии признал недействительными президентские выборы на фоне обвинений в российском вмешательстве, которые Москва отрицала.

К Джорджеску применены меры предосторожности, включая обязательство не покидать страну, не носить огнестрельное оружие и не размещать ксенофобский или антисемитский контент в социальных сетях.

Также в четверг Европейский суд по правам человека заявил, что отклонил жалобу Джорджеску на отмененные выборы, после того, как отклонил предыдущий иск в январе.

Джорджеску остается самым популярным кандидатом среди избирателей согласно опросам общественного мнения накануне запланированного на май повторного голосования на президентских выборах, хотя остается неясным, будет ли ему вообще разрешено баллотироваться.

Он прославляет фашистских лидеров Румынии 1930-х годов как патриотов и мучеников.

Пропаганда фашистских лидеров, нацистской, расистской или ксенофобской символики запрещена в Румынии и карается тюремным заключением, хотя до признания выборов недействительными дела редко доходили до суда.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск раскритиковали Румынию за отмену выборов. Однако послы Германии, Франции и Нидерландов выразили поддержку Румынии и независимости ее судов.

Напомним, Келина Джорджеску в конце февраля арестовали и доставили в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

После пяти часов допроса политика отпустили под судебный контроль и с запретом выезда из страны.

Джорджеску после допроса в Генпрокуратуре Румынии сделал жест, похожий на "зигу".