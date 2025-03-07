В Боснії закрили меморіальний центр в Сребрениці через ситуацію з безпекою

В Боснії і Герцеговині закрили меморіальний центр Сребрениці "через ситуацію з безпекою", а також "через переворот, спрямований проти державних установ".

Про це йдеться в опублікованій у Facebook заяві центру, повідомляє "Європейська правда".

Меморіальний центр Сребрениці поінформував про те, що у зв'язку з поточною безпековою ситуацією він буде закритий до подальшого повідомлення.

У центрі зазначають, що це рішення ухвалили через "нездатність забезпечити адекватні гарантії безпеки для своїх співробітників, партнерів, гостей і відвідувачів", а також "через переворот, спрямований проти державних установ повстанськими угрупованнями, що базуються в Баня-Луці".

"Безпека всіх учасників має бути на першому місці, і центр залишиться закритим доти, доки ситуація не стабілізується і не буде надано відповідних гарантій", – йдеться у заяві.

Усі співробітники Меморіального центру виконуватимуть свої обов'язки, за можливості працюючи з дому, щоб забезпечити безперервність адміністративної та іншої діяльності.

Крім того, всі заходи, які центр може реалізувати в Сараєво та інших місцях, буде продовжено, включно із запланованою на 11 березня конференцією в столиці Боснії і Герцеговини.

Закриття меморіального центру відбулось після того, як президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав укази, які офіційно вводять у дію закони, що забороняють діяльність суду і прокуратури Боснії і Герцеговини, Державного агентства розслідувань і захисту (SIPA) і Вищої судово-прокурорської ради (HJPC) на території ентитету.

Варто зазначити, що Додік був засуджений Судом БіГ до року позбавлення волі та шестирічної заборони обіймати посади.

Напередодні вироку керівництво РС погрожувало прийняти "радикальні рішення" і відмовитися від усіх інститутів БіГ, якщо Додік буде засуджений.

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