В Боснии закрыли мемориальный центр в Сребренице из-за ситуации с безопасностью

В Боснии и Герцеговине закрыли мемориальный центр Сребреницы "из-за ситуации с безопасностью", а также "из-за переворота, направленного против государственных учреждений".

Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении центра, сообщает "Европейская правда".

Мемориальный центр Сребреницы проинформировал о том, что в связи с текущей ситуацией с безопасностью он будет закрыт до дальнейшего уведомления.

В центре отмечают, что это решение приняли из-за "неспособности обеспечить адекватные гарантии безопасности для своих сотрудников, партнеров, гостей и посетителей", а также "из-за переворота, направленного против государственных учреждений повстанческими группировками, базирующимися в Баня-Луке".

"Безопасность всех участников должна быть на первом месте, и центр останется закрытым до тех пор, пока ситуация не стабилизируется и не будут предоставлены соответствующие гарантии", – говорится в заявлении.

Все сотрудники Мемориального центра будут выполнять свои обязанности, по возможности работая из дома, чтобы обеспечить непрерывность административной и другой деятельности.

Кроме того, все мероприятия, которые центр может реализовать в Сараеве и других местах, будут продолжены, включая запланированную на 11 марта конференцию в столице Боснии и Герцеговины.

Закрытие мемориального центра произошло после того, как президент Республики Сербской Милорад Додик подписал указы, которые официально вводят в действие законы, запрещающие деятельность суда и прокуратуры Боснии и Герцеговины, Государственного агентства расследований и защиты (SIPA) и Высшего судебно-прокурорского совета (HJPC) на территории энтитета.

Стоит отметить, что Додик был приговорен Судом БиГ к году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать должности.

Накануне приговора руководство РС угрожало принять "радикальные решения" и отказаться от всех институтов БиГ, если Додик будет осужден.

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