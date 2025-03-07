Прем'єр Литви після доповіді розвідки закликав не лякати нападом Росії

Після того як литовська розвідка попередила, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО, прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас каже, що не потрібно лякати громадськість.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовського прем’єра, поточне планування, затверджене Державною радою з оборони, є достатнім для реагування на загрози, які озвучила литовська розвідка.

"Не лякайте людей", – додав Палуцкас.

Прем'єр Литви підкреслив, що йдеться про можливі сценарії, які можуть і не відбутися.

"Ми говоримо про теоретичні сценарії, якщо санкції будуть зняті, якщо війна в Україні припиниться, якщо Росія продовжить модернізацію своїх збройних сил за подібним планом. Є багато "якщо". Але не забувайте, що ми не керуємося "якщо", а робимо відповідні кроки для зміцнення як нашої власної безпеки, так і безпеки регіону", – сказав він.

Раніше литовська розвідка попередила, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

Своєю чергою директор литовського Департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс заявив, що перемогти Росію можна тільки військовим шляхом.