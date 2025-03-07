Премьер Литвы после доклада разведки призвал не пугать нападением России

После того как литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас говорит, что не нужно пугать общественность.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского премьера, текущее планирование, утвержденное Государственным советом по обороне, является достаточным для реагирования на угрозы, которые озвучила литовская разведка.

"Не пугайте людей", – добавил Палуцкас.

Премьер Литвы подчеркнул, что речь идет о возможных сценариях, которые могут и не произойти.

"Мы говорим о теоретических сценариях, если санкции будут сняты, если война в Украине прекратится, если Россия продолжит модернизацию своих вооруженных сил по подобному плану. Есть много "если". Но не забывайте, что мы не руководствуемся "если", а делаем соответствующие шаги для укрепления как нашей собственной безопасности, так и безопасности региона", – сказал он.

Ранее литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

В свою очередь директор литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил, что победить Россию можно только военным путем.