Конституционный суд Боснии приостановил действие сепаратистских законов боснийских сербов

Конституционный суд Боснии и Герцеговины в пятницу временно приостановил действие сепаратистских законов, принятых парламентом Республики Сербской и подписанных лидером региона Милорадом Додиком.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Суд заявил, что имплементация этих законов до вынесения им окончательного решения относительно их конституционности будет иметь "серьезные и неизбежные последствия", ставящие под угрозу конституционный и правовой порядок и суверенитет Боснии и Герцеговины.

Суд принял решение в ответ на обращение высших должностных лиц государства, которые утверждали, что этот закон является посягательством на конституционный строй, в связи с чем против топ-чиновников Республики Сербской начато расследование прокуратурой.

"Каждый, кто нападает на государство Босния и Герцеговина, должен знать, что он будет нести за это ответственность", – заявил на экстренной пресс-конференции в пятницу Денис Бечирович, боснийский член трехстороннего президентства Боснии и Герцеговины.

Бечирович призвал EUFOR, миротворческие силы Европейского Союза, ввести резервные силы и разместить их в стратегических точках Боснии.

Этот шаг был сделан на фоне растущей напряженности в Боснии после того, как на прошлой неделе суд приговорил Милорада Додика, президента Республики Сербской и пророссийского националиста, к году заключения и запретил ему занимать политические должности в течение шести лет.

Додик отверг приговор, а на следующий день региональный парламент Республики Сербской принял закон, запрещающий присутствиенациональной полиции и судебной власти на своей территории.

Додик также мгновенно отверг решение Конституционного суда, заявив, что суд не является "законным", поскольку в нем не хватает судей-боснийских сербов, которых не смог избрать региональный парламент Республики Сербской.

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