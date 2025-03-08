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Каллас після нових повітряних атак РФ заявила, що Путін не зацікавлений у мирі

Новини — Субота, 8 березня 2025, 12:50 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні ракетні удари РФ по Україні демонструють відсутність прагнення лідера РФ Владіміра Путіна до миру.

Про це вона написала 8 березня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Каллас відзначила, що російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнувань.

"Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", – заявила Кая Каллас.

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля на Донеччині. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.

У ніч на 8 березня росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, загинули три людини, ще семеро отримали поранення.

Ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули пожежі.

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Кая Каллас Путін Війна з РФ
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