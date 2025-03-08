Каллас після нових повітряних атак РФ заявила, що Путін не зацікавлений у мирі
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні ракетні удари РФ по Україні демонструють відсутність прагнення лідера РФ Владіміра Путіна до миру.
Про це вона написала 8 березня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Каллас відзначила, що російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнувань.
"Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", – заявила Кая Каллас.
Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.– Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025
Once again, Putin shows he has no interest in peace.
We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.
Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля на Донеччині. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення.
У ніч на 8 березня росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, загинули три людини, ще семеро отримали поранення.
Ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі, в місті спалахнули пожежі.