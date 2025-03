Каллас після нових повітряних атак РФ заявила, що Путін не зацікавлений у мирі

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні ракетні удари РФ по Україні демонструють відсутність прагнення лідера РФ Владіміра Путіна до миру.

Про це вона написала 8 березня у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Каллас відзначила, що російські ракети продовжують невпинно падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнувань.

"Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", – заявила Кая Каллас.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.