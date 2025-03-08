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Каллас после новых воздушных атак РФ заявила, что Путин не заинтересован в мире

Новости — Суббота, 8 марта 2025, 12:50 — Кристина Бондарева

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние ракетные удары РФ по Украине демонстрируют отсутствие стремления лидера РФ Владимира Путина к миру.

Об этом она написала 8 марта в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений.

"Путин снова демонстрирует, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку – иначе еще больше украинских гражданских заплатят самую высокую цену", – заявила Кая Каллас.

Российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и все больше разрушений.

Напомним, вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

В ночь на 8 марта россияне ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Вечером 7 марта россияне снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули пожары.

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Кая Каллас Путин Война с РФ
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