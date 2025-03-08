Каллас после новых воздушных атак РФ заявила, что Путин не заинтересован в мире
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние ракетные удары РФ по Украине демонстрируют отсутствие стремления лидера РФ Владимира Путина к миру.
Об этом она написала 8 марта в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Каллас отметила, что российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений.
"Путин снова демонстрирует, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку – иначе еще больше украинских гражданских заплатят самую высокую цену", – заявила Кая Каллас.
Российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и все больше разрушений.
Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.– Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025
Once again, Putin shows he has no interest in peace.
We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.
Напомним, вечером 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.
В ночь на 8 марта россияне ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Вечером 7 марта россияне снова нанесли массированный дроновой удар по Одессе, в городе вспыхнули пожары.