Каллас после новых воздушных атак РФ заявила, что Путин не заинтересован в мире

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние ракетные удары РФ по Украине демонстрируют отсутствие стремления лидера РФ Владимира Путина к миру.

Об этом она написала 8 марта в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений.

"Путин снова демонстрирует, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку – иначе еще больше украинских гражданских заплатят самую высокую цену", – заявила Кая Каллас.

Российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, принося все больше смертей и все больше разрушений.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.



Once again, Putin shows he has no interest in peace.



We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.