Босой мужчина с палестинским флагом вылез на башню Биг-Бена

В субботу утром в Лондоне район вокруг знаменитого Биг-Бена перекрыли из-за мужчины, который вылез на башню Елизаветы с палестинским флагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Telegraph.

На фото и видео в социальных сетях видно, как босой мужчина стоит на карнизе башни Елизаветы, где расположены Вестминстерские часы и Биг-Бен, держа в руках палестинский флаг. СМИ сообщали, что мужчина выкрикивал "свободная Палестина".

A pro-Palestine protester has scaled the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster.



