Босой мужчина с палестинским флагом вылез на башню Биг-Бена

В субботу утром в Лондоне район вокруг знаменитого Биг-Бена перекрыли из-за мужчины, который вылез на башню Елизаветы с палестинским флагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Telegraph.

На фото и видео в социальных сетях видно, как босой мужчина стоит на карнизе башни Елизаветы, где расположены Вестминстерские часы и Биг-Бен, держа в руках палестинский флаг. СМИ сообщали, что мужчина выкрикивал "свободная Палестина".

A pro-Palestine protester has scaled the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster.



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That dude climbed up Elizabeth Tower barefooted. Fair play.#BigBen pic.twitter.com/GCUWmBujaJ – Jay (@JPWR_1984) March 8, 2025

Полиция выставила оцепление и перекрыла Вестминстерский мост, на место происшествия прибыло не менее восьми машин экстренных служб.

Чтобы снять мужчину с башни, спасателям пришлось развернуть пожарную лестницу. Толпы людей вокруг наблюдали за происходящим из-за полицейского кордона.

Представитель полиции Лондона рассказал, что в 7:24 утра в субботу 8 марта полицейских проинформировали о человеке, который лезет на башню Елизаветы возле здания парламента.

Представитель лондонской пожарной бригады сообщил, что пожарные вместе со службой столичной полиции реагируют на сообщение о человеке, который "поднимается на Вестминстерский дворец".

Напомним, недавно высший суд Эстонии решил, что лозунг "от реки до моря" не является прямым одобрением действий ХАМАС