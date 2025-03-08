Фінляндія засудила удари РФ по Харкову й Добропіллю
Міністерство закордонних справ Фінляндії засудило російські удари по Харківщині і Добропіллю на Донеччині, як і ракетну атаку раніше у п’ятницю.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Фінляндії.
Фінське зовнішньополітичне відомство засудило російські удари по Добропіллю та Харківщині, а також удари по українських об’єктах енергетичної інфраструктури у п’ятницю 7 березня.
We condemn Russia’s attacks in Ukraine’s Eastern city of Dobropillia & Kharkiv region and attacks against Ukraine’s energy infrastructure earlier on Friday.
The suffering of Ukrainians needs to stop. Ukraine deserves a just and lasting peace in accord with International law.– MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 8, 2025
"Страждання українців мають припинитися. Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир відповідно до норм міжнародного права", – заявили в МЗС Фінляндії.
На останню серію обстрілів відреагувала також посол США Бріджит Брінк, уникнувши згадки про Росію.
За останніми даними, внаслідок удару РФ по центру Добропілля загинули 11 і поранені 40 людей, серед них діти. Росіяни застосували тактику подвійного удару.
Внаслідок нічних російських обстрілів на Харківщині троє людей загинули і семеро отримали поранення.