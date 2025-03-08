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Фінляндія засудила удари РФ по Харкову й Добропіллю

Новини — Субота, 8 березня 2025, 16:18 — Марія Ємець

Міністерство закордонних справ Фінляндії засудило російські удари по Харківщині і Добропіллю на Донеччині, як і ракетну атаку раніше у п’ятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Фінляндії. 

Фінське зовнішньополітичне відомство засудило російські удари по Добропіллю та Харківщині, а також удари по українських об’єктах енергетичної інфраструктури у п’ятницю 7 березня. 

"Страждання українців мають припинитися. Україна заслуговує на справедливий  і тривалий мир відповідно до норм міжнародного права", – заявили в МЗС Фінляндії. 

На останню серію обстрілів відреагувала також посол США Бріджит Брінк, уникнувши згадки про Росію. 

За останніми даними, внаслідок удару РФ по центру Добропілля загинули 11 і поранені 40 людей, серед них діти. Росіяни застосували тактику подвійного удару. 

Внаслідок нічних російських обстрілів на Харківщині троє людей загинули і семеро отримали поранення. 

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Фінляндія Війна з РФ
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