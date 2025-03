Фінляндія засудила удари РФ по Харкову й Добропіллю

Міністерство закордонних справ Фінляндії засудило російські удари по Харківщині і Добропіллю на Донеччині, як і ракетну атаку раніше у п’ятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному X (Twitter) МЗС Фінляндії.

Фінське зовнішньополітичне відомство засудило російські удари по Добропіллю та Харківщині, а також удари по українських об’єктах енергетичної інфраструктури у п’ятницю 7 березня.

We condemn Russia’s attacks in Ukraine’s Eastern city of Dobropillia & Kharkiv region and attacks against Ukraine’s energy infrastructure earlier on Friday.



The suffering of Ukrainians needs to stop. Ukraine deserves a just and lasting peace in accord with International law.