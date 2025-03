Финляндия осудила удары РФ по Харькову и Доброполью

Министерство иностранных дел Финляндии осудило российские удары по Харьковщине и Доброполью в Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в официальном X (Twitter) МИД Финляндии.

Финское внешнеполитическое ведомство осудило российские удары по Доброполью и Харьковской области, а также удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры в пятницу 7 марта.

We condemn Russia’s attacks in Ukraine’s Eastern city of Dobropillia & Kharkiv region and attacks against Ukraine’s energy infrastructure earlier on Friday.



The suffering of Ukrainians needs to stop. Ukraine deserves a just and lasting peace in accord with International law.