Министерство иностранных дел Финляндии осудило российские удары по Харьковщине и Доброполью в Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в официальном X (Twitter) МИД Финляндии.

Финское внешнеполитическое ведомство осудило российские удары по Доброполью и Харьковской области, а также удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры в пятницу 7 марта.

We condemn Russia’s attacks in Ukraine’s Eastern city of Dobropillia & Kharkiv region and attacks against Ukraine’s energy infrastructure earlier on Friday.



The suffering of Ukrainians needs to stop. Ukraine deserves a just and lasting peace in accord with International law. – MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) March 8, 2025

"Страдания украинцев должны прекратиться. Украина заслуживает справедливого и длительного мира в соответствии с нормами международного права", – заявили в МИД Финляндии.

На последнюю серию обстрелов отреагировала также 0 Бриджит Бринк, избежав упоминания о России.

По последним данным, в результате удара РФ по центру Доброполья погибли 11 и ранены 40 человек, среди них дети. Россияне применили тактику двойного удара.

В результате ночных российских обстрелов на Харьковщине три человека погибли и семеро получили ранения.