Німецькі ультраправі хочуть заблокувати спецсесії Бундестагу щодо масштабного плану витрат

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") закликала президента Бундестагу скасувати дві заплановані спеціальні сесії, що мають на меті проштовхнути масштабний план витрат, спрямований на інвестиції в інфраструктуру та оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Згідно з листом, з яким ознайомило агентство, партія звернулася до президентки Бундестагу Бербель Бас з проханням скасувати сесії, заплановані на 13 і 18 березня, аргументуючи це тим, що Бас зобов'язана скликати новий парламент, інавгураційна сесія якого має відбутися лише через кілька днів.

Якщо Бас не виконає вимогу до понеділка, фракція "АдН" та окремі депутати планують ініціювати термінове звернення до Конституційного суду, щоб не допустити проведення сесій, йдеться у повідомленні.

Після виборів 23 лютого, на яких перемогу здобули консерватори, старий Бундестаг продовжує свою роботу до першого засідання нового парламенту 25 березня.

Консервативний блок, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), наразі веде попередні переговори з соціал-демократами (СДПН) про коаліцію.

У вівторок обидві партії досягли значного прориву, погодивши багатомільярдний план видатків, спрямований на інвестиції в інфраструктуру та оборону.

Вони планують створити спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро для відновлення інфраструктури Німеччини і водночас прагнуть пом'якшити суворі конституційні правила щодо взяття нового державного боргу, так зване боргове гальмо, для конкретних оборонних інвестицій.

Плани вимагають більшості у дві третини голосів для внесення змін до конституції Німеччини.

Але перемога на виборах минулого місяця "АдН" і "Лівих" означає, що після того, як новообрані депутати сядуть почнуть роботу, коаліції буде набагато складніше отримати підтримку своїх планів.

Натомість ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом та СДПН сподіваються проштовхнути план ще у старому парламенті за допомогою "Зелених", які все ще входять до складу нинішнього уряду Олафа Шольца.

До скликання нового Бундестагу старий парламент вважається таким, що має кворум і повноваження приймати рішення.