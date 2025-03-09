ЗМІ: США ветували ініціативу Канади в G7 щодо моніторингу за "тіньовим флотом" Росії

США відхилили пропозицію Канади в G7 про створення цільової групи для боротьби з так званим "тіньовим флотом" нафтових танкерів Росії.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Канада, яка цього року головує в G7, проведе саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа наступного тижня.

На переговорах з вироблення спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і пом'якшенні формулювань щодо Росії, розповіли джерела на умовах анонімності.

Крім вето на пропозицію Канади про створення цільової групи для моніторингу порушень санкцій російським "тіньовим флотом", у проєкті заяви G7, з яким ознайомилося агентство, США домоглися вилучення слова "санкції", а також формулювання, що згадує "здатність Росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати доходи".

При цьому агентство зазначає, що комюніке G7 не є остаточним доти, доки не буде опубліковано на основі консенсусу, і переговори ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Нагадаємо, у лютому країни "Групи семи" не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

Перед тим стало відомо, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до третьої річниці великої війни.

Агентство Bloomberg стверджувала, що Сполучені Штати навіть пригрозили відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи".