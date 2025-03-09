Розвідка Литви: торік було мобілізовано найбільшу кількість проросійських виборців

За даними литовської розвідки, під час минулорічних виборів в країні прокремлівські сили мобілізували максимально можливу кількість проросійських виборців.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Водночас у литовський розвідці підкреслили, що проросійським рухам не вдалося здобути більший вплив і ухвалити політичні рішення в Литві.

За даними Департаменту державної безпеки (ДДБ) і Другого департаменту оперативних служб (ВДОС), немає підстав стверджувати, що голосування частини мешканців за проросійських кандидатів було сформовано внаслідок цілеспрямованих операцій впливу Росії.

Однак підкреслюється, що проросійські громадські діячі, поширюючи неправдиві твердження і ставлячи під сумнів законність, демократичність і прозорість виборів у Литві, допомагали російським і білоруським пропагандистам, які дискредитують Литву за допомогою інформаційних кампаній.

В інформаційних кампаніях російська пропаганда прагне дискредитувати Литву, стверджуючи, що вона нібито переписує історію, підтримує нацистські ідеї та проводить русофобську політику.

Як вказує розвідка, мета Росії – сформувати образ Литви як однієї з найбільш русофобських країн Європи, наголошуючи, що політична влада країн Балтії нібито дискримінує російськомовне населення за етнічною ознакою.

Крім того, поширюється інформація про те, що в країнах Балтії систематично спотворюється історія Другої світової війни, заохочуються нацистські ідеї та прославляються особи, які співпрацювали з нацистами.

Раніше литовська розвідка попередила, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

Крім того, директор литовського Департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс заявив, що перемогти Росію можна тільки військовим шляхом.