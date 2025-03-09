Разведка Литвы: в прошлом году было мобилизовано наибольшее количество пророссийских избирателей

По данным литовской разведки, во время прошлогодних выборов в стране прокремлевские силы мобилизовали максимально возможное количество пророссийских избирателей.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В то же время в литовской разведке подчеркнули, что пророссийским движениям не удалось получить большее влияние и принять политические решения в Литве.

По данным Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб (ВДОС), нет оснований утверждать, что голосование части жителей за пророссийских кандидатов было сформировано в результате целенаправленных операций влияния России.

Однако подчеркивается, что пророссийские общественные деятели, распространяя ложные утверждения и ставя под сомнение законность, демократичность и прозрачность выборов в Литве, помогали российским и белорусским пропагандистам, которые дискредитируют Литву с помощью информационных кампаний.

В информационных кампаниях российская пропаганда стремится дискредитировать Литву, утверждая, что она якобы переписывает историю, поддерживает нацистские идеи и проводит русофобскую политику.

Как указывает разведка, цель России – сформировать образ Литвы как одной из самых русофобских стран Европы, подчеркивая, что политические власти стран Балтии якобы дискриминируют русскоязычное население по этническому признаку.

Кроме того, распространяется информация о том, что в странах Балтии систематически искажается история Второй мировой войны, поощряются нацистские идеи и прославляются лица, сотрудничавшие с нацистами.

Ранее литовская разведка предупредила, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

Кроме того, директор литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил, что победить Россию можно только военным путем.