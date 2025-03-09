У Латвії за підозрою у шпигунстві заарештували громадянина Естонії

Латвійська влада заарештувала естонського громадянина, любителя залізниць і фотографа Маттіаса Рікка за підозрою в шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє у неділю портал Delfi.

Керівник відділу громадських зв'язків Міністерства закордонних справ Естонії Міхкель Тамм підтвердив, що міністерство поінформоване про подію, латвійська влада повідомила їх про це.

У галереї любителів залізниць, розміщеній в Інтернеті під назвою "Baltic trains picture gallery", один із користувачів повідомив, що Маттіас Рікка був заарештований 24 лютого в Ризі.

"Наш друг Маттіас Рікка сидить у ризькій в'язниці з 24.02 за підозрою в шпигунстві за §85.1. Ми всі знаємо, що це нісенітниця, і він став жертвою параної латвійських силових структур", – зазначив автор у своєму дописі, додавши, що закликає всіх підтримати Рікку. Текст допису було також опубліковано англійською мовою.

6 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн обвинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.

Повідомляли також, що Швеція готується внести зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які отримали громадянство шахрайським шляхом, або які становлять загрозу для держави.