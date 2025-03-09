В Латвии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Эстонии

Латвийские власти арестовали эстонского гражданина, любителя железных дорог и фотографа Маттиаса Рикка по подозрению в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в воскресенье портал Delfi.

Руководитель отдела общественных связей Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм подтвердил, что министерство проинформировано о происшествии, латвийские власти уведомили их об этом.

В галерее любителей железных дорог, размещенной в Интернете под названием "Baltic trains picture gallery", один из пользователей сообщил, что Маттиас Рикка был арестован 24 февраля в Риге.

"Наш друг Маттиас Рикка сидит в рижской тюрьме с 24.02 по подозрению в шпионаже по §85.1. Мы все знаем, что это чушь, и он стал жертвой паранойи латвийских силовых структур", – отметил автор в своей заметке, добавив, что призывает всех поддержать Рикку. Текст сообщения был также опубликован на английском языке.

6 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан страны обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.

Сообщалось также, что Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые получили гражданство мошенническим путем, или которые представляют угрозу для государства.