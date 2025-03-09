Понад 86% поляків проти відправлення польських військ в Україну

86,5% поляків відповіли "ні" на питання, чи повинна Польща відправляти солдатів в Україну.

Про це свідчать дані опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska, передає "Європейська правда".

58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що "скоріше проти".

8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь "безумовно так" дали 0,8% респондентів, "скоріше так" – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли "не знаю/важко сказати" – зазначили автори дослідження.

Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. "Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.

У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь "не знаю/важко сказати".

Серед прихильників опозиційних партій ("Право і справедливість" та "Конфедерація") 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли "точно ні", 30% – "скоріше ні". 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Нагадаємо, британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

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