Более 86% поляков против отправки польских войск в Украину

86,5% поляков ответили "нет" на вопрос, должна ли Польша отправлять солдат в Украину.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании United Surveys для издания Wirtualna Polska, передает "Европейская правда".

58,5% респондентов категорически против такого решения, 28% ответили, что "скорее против".

8,4% респондентов ответили на вопрос утвердительно. Ответ "безусловно да" дали 0,8% респондентов, "скорее да" – 7,6%, 5,1% респондентов ответили "не знаю/трудно сказать" – отметили авторы исследования.

Сообщается, что ответы избирателей всех группировок по этому вопросу оказались согласованными. "Среди избирателей правящей коалиции (Гражданская коалиция, Левые, Третий путь) преобладает негативная позиция – 80% опрошенных против отправки польских солдат в Украину.

В группе избирателей правящей коалиции противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, а 6% опрошенных в этой группе дали ответ "не знаю/трудно сказать".

Среди сторонников оппозиционных партий ("Право и справедливость" и "Конфедерация") 95% выступают против отправки польских войск в Украину. 60% этой группы ответили "точно нет", 30% – "скорее нет". 3% респондентов этой группы придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен компанией United Surveys для Wirtualna Polska с 21 по 24 февраля 2025 года. Опрос проводился с помощью метода CATI&CAWI на репрезентативной выборке в 1 000 человек.

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

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