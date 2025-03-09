ЗМІ: Італія планує розширити свою армію на 40 тисяч резервістів
Італія розглядає можливість додати близько 40 000 резервістів до своїх збройних сил для використання під час надзвичайних ситуацій.
Про це повідомила агенція Ansa і ще кілька італійських ЗМІ, передає "Європейська правда".
Згідно з повідомленнями, Міністерство оборони працює над збільшенням чисельності армії у співпраці з начальниками родів військ, які неодноразово скаржилися на нестачу кадрів.
На даний момент в Італії налічується близько 160 тисяч солдатів між армією, флотом і військово-повітряними силами, а також трохи більше 100 тисяч карабінерів. Буквально два дні тому начальник штабу ВМС Енріко Кредендіно поскаржився в інтерв'ю на нестачу 9 000 одиниць у своїх збройних силах.
"Чисельність збройних сил встановлена законом. Я не маю жодних проблем з тим, щоб сказати, як я вже говорив кілька разів, що ця модель зараз неадекватна і повинна бути змінена. Це буде зроблено в парламенті. Але, на мою думку, в рамках положення, яке є набагато ширшим, ніж просте збільшення чисельності особового складу, і яке вирішує всі питання, пов'язані з обороною і безпекою країни", – прокоментував інформацію щодо збільшення чисельності армії міністр оборони Гвідо Крозетто.
Водночас він закликав не спекулювати щодо можливих сценаріїв, оскільки "пройде ще кілька годин, і настане черга сидячого протесту або заклику до маршу, щоб сказати "ні" 40 тисячам, яких Крозетто розшукав, набрав і відправляє на фронт воювати з росіянами".
"Я не думаю, що це правильний спосіб вирішувати такі серйозні питання", – заявив італійський міністр.
Нагадаємо, британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.
2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль
Водноча прем'єрка Італії Джорджа Мелоні проти ідеї спрямування миротворців, натомість вона запропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".