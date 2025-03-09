СМИ: Италия планирует расширить свою армию на 40 тысяч резервистов

Италия рассматривает возможность добавить около 40 000 резервистов в свои вооруженные силы для использования во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщило агентство Ansa и еще несколько итальянских СМИ, передает "Европейская правда".

Согласно сообщениям, Министерство обороны работает над увеличением численности армии в сотрудничестве с начальниками родов войск, которые неоднократно жаловались на нехватку кадров.

На данный момент в Италии насчитывается около 160 тысяч солдат между армией, флотом и военно-воздушными силами, а также чуть более 100 тысяч карабинеров. Буквально два дня назад начальник штаба ВМС Энрико Кредендино пожаловался в интервью на нехватку 9 000 единиц в своих вооруженных силах.

"Численность вооруженных сил установлена законом. Я не имею никаких проблем с тем, чтобы сказать, как я уже говорил несколько раз, что эта модель сейчас неадекватна и должна быть изменена. Это будет сделано в парламенте. Но, по моему мнению, в рамках положения, которое намного шире, чем простое увеличение численности личного состава, и которое решает все вопросы, связанные с обороной и безопасностью страны", – прокомментировал информацию об увеличении численности армии министр обороны Гвидо Крозетто.

В то же время он призвал не спекулировать относительно возможных сценариев, поскольку "пройдет еще несколько часов, и наступит очередь сидячего протеста или призыва к маршу, чтобы сказать „нет" 40 тысячам, которых Крозетто разыскал, набрал и отправляет на фронт воевать с русскими".

"Я не думаю, что это правильный способ решать такие серьезные вопросы", – заявил итальянский министр.

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

В то же время премьер Италии Джорджа Мелони против идеи направления миротворцев, зато она предложила распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".